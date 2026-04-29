Turkish Meetups’ın Spor Endüstri Forumu, İstanbul'da düzenlendi

Foruma iş adamları, akademisyenler, spor yöneticileri ve çalışanları ile sektör temsilcileri katıldı.



Yoğun katılımın sağlandığı Spor Endüstri Forumu'nda sporun ekonomik, hukuki, yönetsel, ticari ve toplumsal boyutları çok disiplinli bir yaklaşımla ele alındı.



Turkish Meetups’ın kurucusu, ekonomist Tuğba Gider, yaptığı açıklamada, sporun yalnızca saha içi performansla sınırlı bir alan olmadığını belirterek, "Spor artık sadece sahada oynanan bir oyun değil; aynı zamanda güçlü bir ekonomi, stratejik bir büyüme alanı ve profesyonel bir yönetim disiplinidir." ifadelerini kullandı.



Londra'da başlayan Turkish Meetups vizyonunun İstanbul'da spor endüstrisine odaklanan yeni bir platformla devam ettiğini vurgulayan Gider, "Bu forum, yalnızca bir etkinlik değil; sporun geleceğini şekillendiren çok boyutlu bir düşünce zemini. Başarı sadece kazanmakla değil, nasıl kazandığınla ölçülüyor. Sürdürülebilir başarı; doğru finansal yönetim, etik yaklaşım ve uzun vadeli vizyonla mümkündür." ifadelerini kullandı.



Forumda "Spor Ekonomisi, Finansal Sürdürülebilirlik ve Fair Play", "Spor Hukuku, Regülasyonlar ve Risk Yönetimi", "Sürdürülebilir Spor Pazarlama Stratejileri ile Marka Konumlama", "Sürdürülebilir Spor Pazarlama Stratejileri ile Marka Konumlama" ve "Spor Yönetimi ve Kurumsal Yapılar" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.