Turkish Airlines Antalya Open'da 1 numaralı seribaşı elendi
Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın 1 numaralı seribaşı Benoit Paire, rakibine yenilerek elendi.
Antalya
Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open 5'inci gün karşılaşmalarıyla devam etti.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'da 1 numaralı seribaşı Benoit Paire, elemelerden gelen 33 yaşındaki Sırp Viktor Troicki'ye kaybederek çeyrek final öncesinde turnuvaya veda etti.
Günün bir diğer karşılaşmasında ise 2019'daki ilk şampiyonluğunu Antalya'da arayan Pablo Carreno Busta, elemelerden gelen Alman rakibi Kevin Krawietz'i yenerek çeyrek finale çıktı.
Turnuva yarın oynanacak maçlarla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.