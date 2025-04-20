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Spor

Türk ve ABD'li güreşçiler Edirne'deki dostluk turnuvasında karşılaştı

ABD'nin Maine eyaletinden Edirne'ye gelen güreşçiler ile Türk sporcular, dostluk turnuvasında karşılaştı.

Gökhan Zobar  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Türk ve ABD'li güreşçiler Edirne'deki dostluk turnuvasında karşılaştı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen güreşçiler, ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde Edirneli güreşçilerle teknik ve taktik idman yaptı.

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Birlikte antrenman yapan Türk ve ABD'li güreşçiler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Eğitim Merkezi Salonu'nda dostluk turnuvasında 10 sıklette mücadele etti.

Minderde rakiplerine üstünlük sağlayan Türk güreşçiler, 9 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'de uluslararası sporcuları ağırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Yabancı ülkelerden gelen sporcularla yapılan kampların Türk sporculara katkı sağladığını belirten Delen, "Çocuklarımız yabancı fobisini yeniyor. Her ülkenin sporcularının farklı stilleri var. Karşılıklı bilgi ve beceri paylaşımı oluyor. Aynı zamanda gençler arasında kaynaşma oluyor. ABD'li güreşçiler, ülkemizi tanıma fırsatı elde etti. Edirne'yi tercih etmeleri de bizi mutlu ediyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin güreş eğitimi alanında önemli tesis ve yetişmiş antrenör kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Delen, desteklerinden dolayı Edirne Valisi Yunus Sezer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a teşekkür etti.

Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara ise bu tür organizasyonların tecrübe paylaşımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen güreşçilerle Türk güreşçilerin kamp yaptığını dile getiren Kara, "Daha önce Meksika, Venezuela, Ekvador, ABD ve Balkan ülkelerinden güreşçileri Edirne'de ağırladık. Çok güzel çalışmalar oluyor. Sporcularımıza önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

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