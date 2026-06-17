Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze, Beşiktaş ise Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti. Başakşehir de Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.