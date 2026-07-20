Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Emre Aşıkçı
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Kura çekiminde lig yoluna seri başı katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini geçmesi halinde Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Konferans Ligi
Başakşehir, ikinci turda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak.