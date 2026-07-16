Türk judosu tam donanımlı yeni yerleşkesine 3 ay sonra kavuşacak

Yenimahalle'de inşası süren tesisi AA muhabirine değerlendiren Huysuz, projenin yaklaşık 8 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu ifade etti.

2018'den itibaren büyük bir tesis yapmayı düşündüklerini dile getiren Huysuz, "Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın projeyi onaylamasının ardından 2025 Aralık ayında inşaata başladık. Güzel bir ekip çalışmasıyla artık son aşamaya geldik." dedi.

Huysuz, tesisin açılışını kasım ayında planladıkları mali genel kurul ile aynı tarihe denk getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. Bizim gençliğimizde yaşadığımız sıkıntıları bugünkü sporcular yaşamasın istedik. Sporcularımızın 365 gün yaşayacağı ortak bir alan oluşturuyoruz. Olimpik kadronun tamamen burada konsantre olabileceği, bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı bir tesis hayal etmiştik. Bugün o hayali gerçeğe dönüştürüyoruz." diye konuştu.

132 kişilik konaklama kapasitesi

Tesiste 52 bağımsız yaşam alanı olacağını ve aynı anda 132 sporcunun konaklayabileceğini ifade eden Huysuz, şöyle devam etti:

"Odalarımız sporcuların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlandı. 36 odamız 3'er kişilik, ağır sıklet sporcuları için ise 4 adet 2'şer kişilik özel oda dizayn ediliyor. Antrenör odalarımız, fizyoterapist ve sağlık odamız, hatta çocuklarımızın fizik tedavilerini yapacağımız alanı da oluşturduk. Onların tedavilerine cihazlarını alıp burada devam edeceğiz. Çocuklarla birlikte burada bir spor kampüsüne en geç ekimin sonu veya kasım ayında başlayacağız. Tesis, inşallah judo camiamıza ve Türk sporuna güzel hizmet edecek."

Yeni kampüste kütüphane, oyun salonları, kafeterya, restoran, yemekhane, sauna, hamam ve sinema salonlarının da bulunacağını aktaran Huysuz, sporcuların sosyal yaşamlarının da destekleneceğini kaydetti.

Sporcuların federasyon yönetimi ve teknik ekiple aynı ortamda bulunmasının avantaj sağlayacağını da vurgulayan Huysuz, "Bireysel sorunlarını daha yakından takip edeceğiz. Teknik ekibimizle birlikte yönetim olarak yeni binada olacağız ve çocuklarla 7 gün 24 saat birlikte yaşayacağız. Sadece antrenman yapmakla olmuyor, dinlenme, beslenme, hijyen ve planlı yaşam başarıyı getiriyor. Yabancı dil eğitimlerinden bütün diğer eğitimlerini de sağlayacağız. Sporcularımızın bütün yaşamını bilimsel şekilde planlayacağız." dedi.

"Türkiye Judo Lisesi" projesi de hazır

Yeni yerleşkenin hemen yanındaki mevcut federasyon binası için de önemli bir proje hazırladıklarını açıklayan Huysuz, Milli Eğitim Bakanlığı ile "Türkiye Judo Lisesi" kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Bu projeyle başarılı sporcuların eğitimi ile sporu aynı kampüs içerisinde sürdürebileceği, okul ile antrenman arasında yaşanan zaman kayıplarını ortadan kaldıracaklarını kaydeden Huysuz, "Kaliteli çocukları burada tutup onların da milli takımlar ve olimpik kadro ile beraber antrenmanlarını yapıp eğitimlerini sürdürüp daha rahat etmelerini sağlayacağız, hedefimizden birisi de bu." şeklinde konuştu.

"Azerbaycan'daki Dünya Şampiyonası çok önemli"

Devletin ve federasyonun sporcular için tüm imkanları seferber ettiğini vurgulayan Huysuz, disiplinli çalışma ve sistemli takibin olimpiyat başarısını da getireceğini söyledi.

Huysuz, "Hedefimiz tabii ki olimpiyatlarda madalyalar alabilmek ki alabilecek potansiyelde sporcularımız da var. Tokyo ve Paris'te biz bunları yaşadık, olimpiyat madalyasının ucundan döndük, 8 madalya maçı yaptık. Devletimiz imkan konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bazen de sporcular için zorlayıcı unsurları ortaya koymamız, kuralları işletmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2028 Los Angeles Olimpiyatları için kota puanlamasının başladığı bilgisini de veren Huysuz, "Akdeniz Oyunları'nın ardından olimpik kadromuz için Azerbaycan'daki Dünya Şampiyonası çok önemli. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nı kötü geçirmedik. Bir yıldır İtalyan hocamız (Giorgio Vismara), kondisyonerimiz ve teknik ekibimizle planlı bir çalışma yürütüyoruz. Sporcularımızın gelişiminden memnunuz. Şimdi Kazakistan kampının ardından Akdeniz Oyunları ve sonrasında Dünya Şampiyonası sürecine gireceğiz." dedi.

"Türk judosunun da Vargas'ı olabilir"

Voleybolda Melissa Vargas örneği üzerinden yöneltilen soru üzerine de Huysuz, yabancı sporcu transferinin amaç değil, ihtiyaç halinde başvurulabilecek bir yöntem olduğunu söyledi.

Milli sporcuların kendilerine sunulan imkanların farkında olması gerektiğini aktaran Huysuz, "Asıl hedefimiz kendi çocuklarımızı yetiştirmek. Ancak bazı sıkletlerde sporcumuz yoksa ve olimpiyat hedefimiz 7 kadın, 7 erkek olmak üzere 14 sporcuyla katılmaksa, eksik kalan kategorileri kaliteli isimlerle tamamlamamız gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz'u çocuklarımıza anlatmak, unutturmamak bizim görevimiz"

Sezer Huysuz, hain darbe teşebbüsünde şehit olanları ve gazileri asla unutmayacaklarını belirterek, "15 Temmuz'u her yıl yeniden yad etmek zorundayız. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onların ortaya koyduğu kahramanlığı çocuklarımıza anlatmak, unutturmamak bizim görevimiz." dedi.

Federasyon olarak her yıl 15 Temmuz anısına organizasyon düzenlediklerini de hatırlatan Huysuz, bu yıl 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nı Tokat'ta gerçekleştireceklerini söyledi.