Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanşında yarın İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek.
İstanbul
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
İtalya'da oynanan turun ilk maçını, Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.