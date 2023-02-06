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Spor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanşında yarın İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek.

Emre Doğan   | 06.02.2023
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek

İstanbul

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

İtalya'da oynanan turun ilk maçını, Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

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