Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlon Okulu" projesiyle çocukların erken yaşta çok yönlü sportif gelişimini hedeflediklerini ve bu modelin yalnızca triatlona değil birçok branşın altyapısına katkı sağlayacağını söyledi.

"Triatlon Okulu", 25 bin çocuğu sporla buluşturacak Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlon Okulu" projesiyle çocukların erken yaşta çok yönlü sportif gelişimini hedeflediklerini ve bu modelin yalnızca triatlona değil birçok branşın altyapısına katkı sağlayacağını söyledi.

6-13 yaş aralığındaki çocukların triatlon sporuyla tanışmasını amaçlayan proje kapsamında sporcular, kendi illerinde kurulacak triatlon okullarında uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme, bisiklet ve koşu eğitimleri alacak. Projenin bir sonraki aşamasında, farklı bölgelerde görev yapan antrenörlere yönelik "Triatlon Okulu Eğitmeni Eğitimi" programları düzenlenecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve gerekli kriterleri karşılayan illerde triatlon okulları kademeli olarak faaliyete geçirilecek. Triatlon okulu açılabilmesi için federasyon tarafından belirlenecek kriterlerin sağlanması gerekecek.

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, triatlon okulunda eğitmen eğiticilerinin triatlonun üç branşına da hakim antrenörlerden oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“6-13 yaş eğitim modülü farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle arkadaşlarımızı bu alanda özel olarak hazırlıyoruz. Hedefimiz, projeyi Bakanlığımızla birlikte yürüterek 81 ilden antrenörleri eğitime davet etmek ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde triatlon okulunu başlatmak. Yaklaşık iki yıl içinde 25 bin çocuğa ulaşmayı planlıyoruz. Bu proje, ileride yalnızca triatlonun değil atletizm, bisiklet ve diğer branşların altyapısına da önemli katkı sağlayacak.”

Triatlonda eğitim modülü

Federasyon başkanı Yalçınkaya, projenin yaklaşık 5 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini ve proje kapsamında hazırlanan eğitim kitinde antrenör, sporcu ve velilere yönelik bölümlerin yer aldığını belirterek, "Hazırladığımız eğitim kitinde antrenör, sporcu ve veli bölümleri yer alıyor. Bu modülün içerisine K12 eğitim sistemine benzer bir yapıyı da dahil ettik. Türkiye genelindeki eğitim geçişlerini merkezi bir sistem üzerinden takip edebileceğiz. Sistem içerisinde antrenörlerimiz için eğitim fişleri ve kartları bulunuyor. Sekiz seviyeden oluşan bu yapıda, karate branşındaki kuşak sistemine benzer şekilde bileklikler kullanılacak. Beyaz seviyedeki bir sporcunun yüzmede, bisiklette, koşuda ve çok yönlü motor gelişiminde hangi becerileri kazanması gerektiği bu fişlerde yer alıyor. Bu eğitim fişlerinin nasıl kullanılacağına ilişkin tüm içerikler de sistemimizde hazır. Şu anda eğitmen eğiticilerimiz, Fransız okulu modelindeki son dokunuşları öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Projenin elektronik sistem üzerinden yönetileceğine dikkati çeken federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya, "Örneğin Trabzon'daki bir aile Balıkesir'e taşındığında, çocuğunun hangi triatlon okuluna devam edeceğini sistem üzerinden seçebilecek. Gittiği ildeki antrenör de çocuğun geçmiş eğitim bilgilerini, testlerini ve gelişim sürecini otomatik olarak görebilecek. Böylece Türkiye genelinde sürdürülebilir ve takip edilebilir bir altyapı modeli oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Eğitimin olmazsa olmazı: 'Çocuk koruma programı'

6-13 yaş aralığının velilerin çocuklarını en çok korumaya ihtiyaç duydukları ve güvenli ortamlarda bulundurmak istedikleri yaşlar olduğunun altını çizen Yalçınkaya, "Bu çocukların güvenli ortamlarda spor yapması bizim için çok önemli. Bu nedenle triatlon okulu sistemine çocuk koruma eğitimini de dahil edeceğiz. Federasyon olarak çocuk koruma talimatını hazırladık, çok yakında yayımlanacak. Dünya Triatlon Federasyonunun da uluslararası geçerliliği olan çocuk koruma programı bulunuyor. Hangi sporcunun nasıl fotoğrafı çekilebilir veya nasıl yayımlanabilir, bir antrenör çocuğa dokunabilir mi, dokunursa nasıl dokunması gerekiyor gibi birçok başlık, bu programda yer alıyor."​​​​​​​ diyerek sözlerini tamamladı.

"Buradaki antrenörler çok büyük yetkinliklere sahip"

Fransa'da uygulanan "Triatlon Okulu" modeline ilişkin deneyimlerini Türk antrenörlerle paylaşmak üzere Türkiye'ye gelerek eğitim sistemi, sporcu gelişimi ve antrenman metotları hakkında bilgiler aktaran Fransız triatlon eğitmeni Laurent Massias, "Üç gündür çok dostane bir ortamda, çok verimli fikir alışverişlerimiz oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu uzun zamandır sınavları, yarışmalarıyla pek çok alanda faaliyet yürütüyor. Ancak küçük çocuklara yönelik henüz bir faaliyet yoktu. Bu proje de bu boşluğu dolduracak. Buradaki antrenörlerin çok büyük yetkinliklere sahip olan kişiler olduğunu fark ettim. Bazıları eski triatletler, gerçekten çok büyük tecrübeye sahip kişiler." şeklinde konuştu.