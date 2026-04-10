Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Can Öcal
10 Nisan 2026•Güncelleme: 10 Nisan 2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
Yarın:
14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
12 Nisan Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
13 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün