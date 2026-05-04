Trendyol Süper Lig'de kümede kalma yarışında heyecan dorukta Son 2 haftasına girilen Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren takımların yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor.

Geride kalan 32. haftanın ardından henüz herhangi bir takımın Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmedi. Ligin 32. haftasında düşme ihtimali bulunan takımlar birbirleriyle karşılaştı.

Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa-Kocaelispor maçları 1-1 biterken, Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Puanını 34'e çıkartarak 12. sırada yer bulan Corendon Alanyaspor, nispeten rahat konumda bulunuyor. Akdeniz temsilcisinin altında sıralanan Kasımpaşa 32, ikas Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor 29'ar, Natura Dünyası Gençlerbirliği 28, Zecorner Kayserispor 27 ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 24 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor.

Kasımpaşa, son 2 maçta 1 puan alabildi

Ligde 32 puanla 13. sırada bulunan lacivert-beyazlı ekip, son 2 maçta 1 puan alabildi.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 31. haftada RAMS Başakşehir'e 4-0 yenilirken, 32. haftada Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak İstanbul temsilcisi, son haftada Galatasaray'ı ağırlayacak.

Diğer takımlara göre ligde kalma ihtimali daha yüksek olan Kasımpaşa, alacağı tek galibiyetle ligde kalmayı garantileyecek.

Eyüpspor, son 3 haftada potanın üstüne çıktı

ikas Eyüpspor, ligde son 3 haftada 7 puan toplayarak kendisini küme düşme potasının üstüne attı.

Ligin 29. haftasını 22 puanla 17. sırada kapatan eflatun-sarılı ekip, arka arkaya Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'yi yenerken Kayserispor ile berabere kaldı. Teknik direktör Atila Gerin'in öğrencileri, 29 puanla 14. sıraya kadar yükseldi.

Eyüpspor, ligin 33. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayıp son hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Antalyaspor'un son 10 maçta 1 galibiyeti var

Ligde 32. haftayı 29 puanla 15. sırada kapatan Hesap.com Antalyaspor, son 10 haftada sadece 1 kez kazanabildi.

Teknik direktör Sami Uğurlu'nun öğrencileri, ligin son 10 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, sezonu sahasındaki Kocaelispor maçıyla kapatacak.

Gençlerbirliği, son 12 maçta tek galibiyet alabildi

Başkent Ankara'nın Süper Lig'deki tek temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği, son 12 haftada sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Söz konusu süreçte 3 farklı teknik direktörün görev yaptığı kırmızı-siyahlı takım, 12 lig maçında 1 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Altı puan toplayabilen Gençlerbirliği, 8 mücadeleden de yenilgiyle ayrılarak küme düşme hattından çıkamadı.

Ankara ekibi, kalan haftalarda Kasımpaşa (E) ve Trabzonspor (D) ile karşılaşacak.

Kayserispor'un işi çok zor

Zecorner Kayserispor, kalan 2 haftada 6 puan toplasa bile ligde kalması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Ligin 32. haftasını 27 puanla 17. sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, kalan 2 haftada Corendon Alanyaspor (D) ve TÜMOSAN Konyaspor (E) ile karşılaşacak.

Kayseri temsilcisi, 2 maçını da kazanması durumunda puanını 33'e çıkaracak. Bu puanın ligde kalması için yeterli olmama ihtimali bulunuyor.

Karagümrük, imkansızı kovalıyor

Ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligde kalma ümidi en az takım olarak dikkati çekiyor.

Kümede kalma yarışına girdiği rakiplerine göre son haftalarda daha iyi sonuçlar alan İstanbul temsilcisi, yine de son sıradan kurtulamadı. Ligin 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlı takım, 32. haftada puan kaybetmesi durumunda lige veda edecekti. Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek matematiksel olarak lige tutundu.

Kalan 2 haftada önce Kocaelispor'a konuk olacak Fatih Karagümrük, sezonu sahasında Alanyaspor maçıyla tamamlayacak.

Süper Lig'de kalma mücadele veren takımların kalan 2 haftadaki maçları şöyle:

33. hafta

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Galatasaray-Antalyaspor

Kocaelispor-Fatih Karagümrük

Eyüpspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Kayserispor

34. hafta

Fenerbahçe-Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kayserispor-Konyaspor

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Kocaelispor

Puan durumu

Ligde 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: