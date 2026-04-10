Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor: Berkay Erdemir

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor: Alpaslan Şen

12 Nisan Pazar:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

13 Nisan Pazartesi:

16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu