Trendyol 1. Lig'e çıkacak son 2 takım hafta sonunda belli olacak

Play-off etabında Kırmızı Grup final karşılaşması, Mardin 1969 ile Muşspor arasında yarın yapılacak. Diyarbakır Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beyaz Grup final karşılaşmasında ise 10 Mayıs Pazar günü Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor mücadele edecek. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Karşılaşmaları kazanacak takımlar, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.