Trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mısırlı Adil, halterde 13 madalya topladı
Mısır'da 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybettikten sonra yöneldiği halterde önemli başarılara imza atan 25 yaşındaki Adil Hut, hedefinin 2024'te Fransa'da düzenlenmesi planlanan Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.
Kahire
Hut, 2019'da Şarkıyye kentinde geçirdiği trafik kazasında iki bacağını birden kaybetti.
Mısırlı genç, geçirdiği kazanın ardından yaşadıklarını, haltere başlama hikayesini ve elde ettiği başarıları AA muhabirine anlattı.
Yerel ve uluslararası şampiyonalarda 13 madalya topladı
Hut, "Aralık 2019'da bir trafik kazası geçirdim. Geçirdiğim kaza nedeniyle biri diz üstünden diğeri diz altından olmak üzere her iki bacağımı da kaybettim. Buna rağmen pes etmedim, aksine bu kazadan sonra Allah'ın da yardımıyla spora yöneldim ve katıldığım ulusal ve uluslararası ağırlık kaldırma şampiyonalarında 13 madalya aldım." dedi.
Hut, kaza sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Geçirdiğim kazadan sonra yaklaşık bir yıl boyunca yatağa bağımlı olarak yaşadım. Hemen hemen hiçbir özel ihtiyacımı yardım almaksızın gideremiyordum. Bu duruma alışmak zor olmadı ama zamanla bu durumu kabullenerek hayata yeniden bağlandım. Geçirdiğim kaza, hayallerimi gerçekleştirmem ve kendimi ispatlamam için bir başlangıç noktası oldu."
Engelli olarak yaşamaya alışmanın kendisinin yaklaşık bir yılını aldığını ancak şu anda hayallerini gerçekleştirdiğini ve taktığı protez bacaklarla hiç kimseden yardım almadan tüm ihtiyaçlarını giderdiğini dile getiren Hut, şunları kaydetti:
"Başarımın en önemli etkenlerinden biri; geçirdiğim kazanın beni hedeflerimden alıkoymayacağını gösterme arzum oldu. Her zaman kendime başarmam gerektiğini ve bunu yapmak zorunda olduğumu söyledim. Sporcu olmamın en önemli nedeni ise zaten sporu seven birisi olmam ve üniversitede okuduğum bölümün de spor ve beden eğitimine yönelik olmasıydı."
"Bu kaza bana imkansızın değil sadece zor şeylerin olduğunu öğretti"
Başına gelen bu kazadan birçok hayat tecrübesi edindiğini vurgulayan Hut, "Bu kaza bana imkansız diye bir şeyin olmadığını, sadece zor şeylerin olduğunu öğretti. İmkansız diye bir şey yok, sadece gerçekleşmesi zaman alan zor olan şeyler var. Güçlü bir azim ve irade imkansızı mümkün kılıyor." diye konuştu.
Hut, en büyük hayalinin ise 2024'te Fransa'da düzenlenmesi planlanan Paris Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi.
"Benim gibi engelli olan insanlara umut olmaya çalışıyorum"
Dünya genelinde kendisiyle aynı kaderi paylaşan binlerce insan bulunduğuna işaret eden Hut, onlara kendi imkanları dahilinde elinden geldiğince manevi destek vermeye çalıştığını söyledi.
Mısırlı genç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim gibi engelli olan insanlarla karşılaşınca onlara başımdan geçen talihsiz kazayı, çektiğim sıkıntıları ve başarı hikayemi anlatarak umut kaynağı olmaya çalışıyorum. Onları ilk olarak spor yapmaya davet ediyor ve buna teşvik ediyorum. Bunun üstesinden gelinebilmesi için sağlam bir irade gerektiğini söylüyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.