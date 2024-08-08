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Spor

Trabzonspor'dan akaryakıt istasyonu olarak planlanan alanın, kulüp uhdesine alınmasıyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planlanan alanın kulüp uhdesine alındığını duyurdu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Trabzonspor'dan akaryakıt istasyonu olarak planlanan alanın, kulüp uhdesine alınmasıyla ilgili açıklama

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun, kulübümüzün sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturulabilmesi adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi mevkisinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladığımız alan, kulübümüz uhdesine alınmış ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ilgili alanın kulübe kazandırılmasına ve akaryakıt istasyonu uygunluğunun alınmasına destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortahisar Belediye Başkanlığı ile ilgili tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.


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