Trabzonspor "UEFA'nın yaptırım risklerinin" ortadan kalktığını duyurdu

Seyit Ahmet Eksik
17 Haziran 2026•Güncelleme: 17 Haziran 2026
Bordo-mavili kulübün açıklamasında, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiği belirtilerek "UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Böylece kulübümüz anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.