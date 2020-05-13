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Spor

Trabzonspor, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı

Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.

Tuğba Yardımcı   | 13.05.2020
Trabzonspor, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından, "Soma" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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