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Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.

Asena Akçay   | 02.08.2022
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu kurasını değerlendirdi.

Trabzonspor'un kurada Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleştiğini belirten Ağaoğlu, "Kurada bir takım çıkacaktı, Kopenhag çıktı, fark etmez. Zaten hangi takım çıksa hedefimiz play-off maçını geçmek. Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek. İlk maçın deplasmanda olması avantaj sayılabilir." diye konuştu.


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