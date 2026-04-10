Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke ve futbolculara övgü Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörleri Fatih Tekke ve oyuncularının çok önemli işler yaptığını belirterek, "Trabzonspor, 5 hafta sonra sonuç ne olursa olsun bu yılın kazananıdır." dedi.

Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'ndeki Vakıfbank 61 Sohbet programına katılan Doğan, Galatasaray maçında yaşananlardan dolayı taraftarlarına verilen cezaya tepki göstererek, şunları kaydetti:



"33 bin küsur taraftarımıza ceza verilmiş, aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim Başkan bu konularda hassas, adaleti sağlama konusunda hassas, sağ olsunlar, itirazımızı yaptık ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken, oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor, nasıl oluyor bilemiyorum ama biz kayıtları aldık, herhalde izleyince hatırlayacaklardır. Kendilerine izlemeleri için gönderdik. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Bu adaletsizliğin giderilmesi için başvurumuzu yaptık, sonucunu bekleyeceğiz. Ne olursa olsun o stadyum dolacak, bunu hep beraber göreceğiz."

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün maçtan sonra yaptığı açıklamalara değinen Doğan, "Ciddiye almadık, durup dururken kimseye bir şey yapan taraf olmadık. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un İstanbul büyük takımları gibi gayrimenkullerinin olmadığını anlatarak, "Geldiğimiz günden beri 4 önemli araziyi Trabzonspor'umuza kattık. Ben belki görmeyeceğim ama 5-10 sene sonra Trabzonspor'u yönetenler bunların avantajını yaşayacaklar." diye konuştu.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen Doğan, Trabzonspor'un performansıyla ilgili, "Sayın Fatih Tekke ve ekibi çok önemli işler yapıyorlar. Trabzonspor bence 5 hafta sonra sonuç ne olursa olsun bu yılın kazananıdır. Trabzonspor'un hocasına ve oyuncularına lütfen sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.

“Kalan maçlara tek tek bakacağız”

Programın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ertuğrul Doğan, Galatasaray galibiyetinin ardından oluşun şampiyonluk beklentisiyle ilgili, "Dört yıllık bir planlamanın ilk yılı. Hocamız ve oyuncularımız başarılı. Maçlara tek tek bakıyoruz, önümüzde bir Alanyaspor maçı var. Çok değerli bir camia. İnşallah yenmeye çalışacağız, yendikten sonra gelecek maça bakacağız." diye konuştu.

Doğan, bir gazetecinin Galatasaray yöneticilerinin tepkisine yönelik sorusuna, "Yönetici arkadaşlar cevap vermek istedi ama ben cevaba gerek olmadığını söyledim. Cevaba gerek yok. Maç bitti, 3 puan aldık. Bu işi çok uzatmanın faydası yok, kendilerine tavsiyem o yönde." yanıtını verdi.

"TFF yönetimi yanlışı düzeltecektir"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor taraftarına verilen ceza hakkında, "Herhalde Türk futbol tarihinde böyle bir ceza ilk. Adaletli olduğunu düşünmüyoruz, itirazımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde TFF başkanımız ve yönetimi bu konudaki yanlışı düzeltecektir. O stadı her şekilde doldururum, gerekirse bedava doldururum." ifadelerini kullandı.

Doğan, Dünya Kupası'nda Türk hakemlerin görev yapamayacak olmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye gibi bir ülkeden Dünya Kupası'nda hakem yok. Anlamı herkesin anlayacağı bir durum. Daha önce de belirttik. Bana göre Türk hakemliği için çok büyük bir kayıp ve ayıp. İnşallah önümüzdeki günlerde Türk hakemleri buralarda olurlar. Bir şey diyemiyorum, şaşırmadım ama insanların şaşırmasını anlayamadım. Ne bekliyorlardı ki. Bizden 3-4 hakem mi çağıracaklar diye düşünüyorlardı.”

"Amacımız Avrupa'da Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek"

Ertuğrul Doğan, iyi bir teknik direktör ve kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Dört yıllık bir yapılanmanın ilk yılındayız. Fatih Tekke ve ekibi çok başarılı, çok önemli işler yapıyorlar. Çok değerli genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Amacımız Avrupa'da Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek. Bu da transferden geçiyor. Eksikliklerimiz var, farkındayız. Bunları gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Doğan, transfer politikalarıyla ilgili de şunları ifade etti:

"Trabzonspor'un genç oyuncuları alıp geliştirmesi ve bunları satıp para kazanması lazım. Şu anda oyuncu takip eden ekibimizin elinde her bölge için dörder farklı oyuncu seçeneği hazır. Biz de bunlarla görüşüyoruz. Talip gelebilecek oyuncularımızın sayısı da çok fazla. 7-8 oyuncumuz için talipliler gündemde. Bunların hepsini verecek halimiz yok, takımı korumak zorundayız. Çok iyi teklif gelirse o zamanki duruma göre değerlendireceğiz."