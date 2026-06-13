TPIC, Dünya Kupası boyunca A Milli Futbol Takımı'ndaki isimlerin posterlerini 27 sondaj kulesinde taşıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabar başta olmak üzere Türkiye genelindeki operasyon sahalarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kadroda yer alan 26 futbolcu ile Teknik Direktör Montella'nın posterleri 27 farklı sondaj kulesine asıldı.

TPIC çalışanlarının katılımıyla hazırlanan projeyle, enerji bağımsızlığı hedefi için 7 gün 24 saat görev yapan sahalar ile ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolculuğu arasında sembolik bir bağ kuruldu.

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Çalışmada, TPIC'nin yerli ve milli imkanlarla enerji sektörüne kazandırdığı Koca Yusuf, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu sondaj kuleleri ise uygulamanın dışında tutularak Türk bayraklarıyla donatıldı. Bu bayraklar turnuva boyunca ay-yıldızlı ruhun enerji sahalarındaki temsilcisi olacak.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji sahalarından yükselen bu anlamlı destek, Dünya Kupası yolunda mücadele eden ay-yıldızlılara duyulan güveni, milletçe paylaşılan heyecanı ve ortak hedeflere birlikte yürüme iradesini yansıtıyor.