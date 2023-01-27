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Spor

Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İspanya'daki resmi testleri 'hızlı' geçti

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonaları hazırlıkları kapsamında İspanya'da resmi testlere katılan milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü'nün tur süreleri yüzleri güldürdü.

Fatih Çakmak   | 27.01.2023
Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İspanya'daki resmi testleri 'hızlı' geçti

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yamaha WorldSBK ekipleri ile Jerez Pisti'nde yapılan resmi testi Razgatlıoğlu, 1.38.269'luk tur zamanıyla domine etti.

İspanya testini değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, "Testte çok büyük bir kaza yaptım ama çok şanslıydım. Sadece sol bacağımda biraz ağrı var, şimdi daha iyiyim. R1 motosikletimi iyi hızlanma ve yol tutuş ile geliştirdik. Tur rekoru için 1.37'yi deniyordum ama göremedim. Testte Q lastiği kullandık ve en iyi 1.38.2 tur zamanını görebildik. Genel olarak benim için iyi bir test oldu. Şimdi Portimao'da biraz daha kurulum üzerine çalışmamız gerekiyor. Sonuçlardan mutluyuz ama durmuyoruz, her şeyi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Motosikletin seviyesinin ne durumda olduğunu görmeye başlıyoruz, çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Can Öncü de iyi başladı

İspanya testine katılan diğer milli motosikletçi Can Öncü de supersport sınıfında en iyi ikinci zamanını yaptı.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, Jerez Pisti'nde birçok parçayı deneme imkanı bulduğunu belirterek, "İki gün süren İspanya testini başarıyla tamamladık. Çok farklı parça ve kurum denemesi yaptık. Olumlu ve güzel sonuçlarla Jerez'den ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacak sezon öncesi son teste katılacak.

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