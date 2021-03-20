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Spor

Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, oyuncuları Tiago Lopes'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Sebahatdin Zeyrek   | 20.03.2021
Tiago Lopes, Yukatel Denizlispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Denizli

Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun iki maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve kentten ayrıldığını duyurdu.

Portekizli oyuncu, 1 Temmuz 2019'da yeşil-siyahlı takımla 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

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