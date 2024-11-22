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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Mete Vardar'ın cezasında indirime gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın para cezasında indirim yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
TFF Tahkim Kurulu, Mete Vardar'ın cezasında indirime gitti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Vardar'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 600 bin liralık para cezasında takdiri indirim uygulanarak 450 bin liraya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Göztepe Kulübünün itirazlarının ret edildiği ve toplamda 468 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

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