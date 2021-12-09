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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

Süha Gür   | 09.12.2021
TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, cezaya yapılan itirazı görüşen kurulun, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.​​​​​​​


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