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Spor

TFF kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.

Süha Gür   | 20.12.2019
TFF kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."

TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.

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