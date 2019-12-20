TFF kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."
TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.