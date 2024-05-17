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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü dolayısıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşuyor
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Spor

TFF Hakem Akademisi, kapılarını spor medyasına açtı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kasım 2023'te hayata geçirdiği TFF Hakem Akademisi, spor medyasının yöneticilerini misafir etti.

Eyüp Karakuş  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
TFF Hakem Akademisi, kapılarını spor medyasına açtı

İstanbul

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle, Hakem Akademisi Direktörü Dr. Erden Or'un ev sahipliğinde TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde bir araya gelen basın mensuplarına, akademi hakkında bilgiler verildi, sunumlar yapıldı.

Kurulan bu yeni müessesede hakem adaylığı, hakem terfi işlemleri, gözlemcilik, hakem koçluğu gibi konularda teknolojik gelişmelerden da faydalanarak yapılan ve bire bir gerçekleşen eğitimler uygulamalı olarak gösterildi.

Akademideki psikoteknik laboratuvar ve hakem koçluğu uygulaması, basın mensuplarının en fazla dikkatini çeken öğeler oldu.

Psikoteknik laboratuvarda bir takım testlerle hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılıyor.

Hakem koçluğu projesiyle de Süper Lig hakemleri, hakem koçları ile maçlar öncesinde ve sonrasında bire bir çalışmalar gerçekleştiriyor ve performans değerlendirmesi yapılıyor.

Bu uygulamanın UEFA haricinde ilk kez bu akademide hayata geçirildiği vurgulanırken, eğitmenler ve hakemler bu yöntem sayesinde son 3-4 haftada hata oranlarının düştüğü görüşünde birleşiyor.

Başkan Büyükekşi ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, spor medyası yöneticilerinin akademiyi yakından tanımalarını istediklerini vurgulayarak, "Neler yapabileceğimizi kendilerine gösterdik. Yatırımlarımız beğenildi. İnşallah buraya gelmeyen arkadaşlarımızı da buraya getirerek, hatta kulüp başkanlarımızı da buraya getirerek, haber akademisinin gelecekte ne kadar etkili olacağını göstermek istiyoruz. Hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

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