TFF, amatör futbolda gençlerin önünü açacak düzenlemeler yapacak

Selçuk Azeri, TFF tarafından 14 bölgenin katılımıyla düzenlenen UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri için geldiği Erzurum'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun talimatıyla Türk futbolunu gençleştirmeye yönelik projeler ürettiklerini ifade eden Azeri, "Futbol rekabet ama aynı zamanda çocukların şevkinin kırılmaması, oyuncu değişikliklerinin fazla olması, A takım dediğimiz kategorilerde gençlere daha fazla yer verilmesi gibi amatör, süper amatör ve bölgesel amatör ligde çeşitli düzenlemeler yaptık." dedi.

Futbolda eğitim ve kurumsallaşmanın önemine dikkati çeken Azeri, şöyle konuştu:

"Özellikle büyük şehirlerde kulüplerimiz hemen yarışmalara katılmak, başarılı olmak istiyor. Bu U11'den başlıyor. Hep kısa vadeli programlar ama doğrusu tam olarak bu değil. Çocuklara önce futbolu sevdirmek, kardeşlik, rekabet, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gerekiyor. İyi birey olmaları ve iyi vakit geçirecekleri yerler olması lazım. Yavaş yavaş rekabet olunca kendini geliştirmeye başlıyor. Bu sene yapacağımız değişiklikler, bazı uygulamalar olacak. Turnuvaların daha yaygınlaşması, kulüplerimizin geniş katılım göstermesi, amatördeki gençlerimizi profesyonel takımların fark etmelerini sağlamak için organizasyonları buna göre ayarlamak gibi düzenlemeleri yapacağız. Bunun çalışmaları bitmek üzere. Temmuz ayı içerisinde bunun açıklamasını yapacağız."

Selçuk Azeri, 18 yaş altı grubunu çok önemsediklerini anlatarak, "Bizim için değerli olan her zaman söylüyorum 18 yaş altında eğitim kalitesini artırarak milli takıma futbolcu yetiştirecek şekilde yetenekleri kazandırmak için o eğitimi verebilmek, bunu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 7 bine yakın amatör kulüp olduğunu anlatan Azeri, faal olan kulüplerde kurumsallaşma ve kaliteyi artırmak istediklerini, Türk futboluna katkı sağlayan kulüplere imkan verileceğini dile getirdi.

"18 yaşına kadar oynuyor sonra kayboluyor"

Selçuk Azeri, sayıyı azaltıp kaliteyi artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Niçin bizim santraforumuz yok? İşte bu olayın temeli. Bununla ilgili olarak başkanımız gelir gelmez 'Futbolu düzeltmeye amatörden başlayacağız.' dedi. 18 yaşına kadar kulüpte oynuyor sonra kayboluyor. 'Bu çocuklar nereye gidiyor?' diyorlar. Bölgesel Amatör Lig (BAL) amatörün amiral gemisi çünkü buradan profesyonele geçiliyor. Gençlerin BAL'a gitmesi için yaş kontenjan uygulamaları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Azeri, genç oyunculara oynama imkanı verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Süre verirsek futbolcu yetişir. Arda'nın (Güler) Ankara'dan gelişi var ilk başlarda oynatılmıyor ama yavaş yavaş kendini gösteriyor, sonra yukarıya doğru geliyor. İnanın böyle çok gencimiz var ama oynamayınca şevkleri kırılıyor. Futbolda bunları sağlayamazsan o zaman hayata atılmak zorunda. Bu ülkemizde futbol kültürümüzden gelen mevzu. Ya okul ya futbol. Hep böyle bir seçime doğru ittik çocuklarımızı. Bunu çözmeye başlarsak, bizim de iyi bir oyuncu havuzumuzun olacağına ben inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

