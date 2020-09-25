TFF 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.