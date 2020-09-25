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Spor

TFF 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.09.2020
TFF 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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