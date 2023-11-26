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Spor

Tesadüfen başladığı takım sporu yaşamını değiştirdi

Şanlıurfa'da 10 yaşında ampute futbola başlayan kaleci Fatih Öztürk, takım sporuyla hem yalnız vakit geçirmekten uzaklaştı hem de milli takıma kadar yükseldi.

Eşber Ayaydın  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Tesadüfen başladığı takım sporu yaşamını değiştirdi

Şanlıurfa

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da 10 yaşında ampute futbola başlayan kaleci Fatih Öztürk, takım sporuyla hem yalnız vakit geçirmekten uzaklaştı hem de milli takıma kadar yükseldi.

Doğuştan sağ kolunda gelişim bozukluğu bulunan Fatih Öztürk, 10 yaşında kuzeninin düğününe katılmak için gittiği Mersin'de DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mahmut Toprak ile tanıştı.

Toprak'ın tavsiyesiyle futbola başlayan Fatih Öztürk, antrenörün davetiyle çıktığı antrenmanda beğenilmesi üzerine takımda yer bulmaya başladı.

Kısa sürede DEPSAŞ Enerji'nin kalesini korumaya başlayan Fatih Öztürk, burada çizdiği başarılı grafik sayesinde genç milli takım kamplarına katılma şansı yakaladı.

Futbolla tanışmadan önce tek başına vakit geçiren Fatih Öztürk, takım sporu sayesinde sosyalleşmeye de başladı.


- "Muhammed Salah'ın penaltısını kurtardım"


Fatih Öztürk, AA muhabirine, futbolla tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ve korkularını yenmeye başladığını söyledi.

Futbol sayesinde yaşam tarzında da değişikliklerin olduğunu anlatan 18 yaşındaki kaleci, şunları kaydetti:

"Daha önce dışarı rahat bir şekilde çıkamıyordum. Futbolla tanıştıktan sonra toplu taşımaya tek başıma binmeye başladım. Dışarıya daha rahat çıkmaya, tek başıma antrenmana, eve, okula gitmeye, il dışına takımla çıkmaya başladım. Yaklaşık dört sene üçüncü kalecilik yaptım, bundan üç sene önce Süper Lig'e çıktığımız dönemde, Diyarbakır'daki Türkiye Kupası'nda ilk 7'de başladım. O maçta hocamız performansımı beğendikten sonra beni birinci kaleci yaptı. Depremden sonra ligden çekilmiştik, bu sezon lige başladık."

Ampute Genç Milli Futbol Takımı'na seçildiği dönemde büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını aktaran Fatih Öztürk, 2017 yılında Polonya'da düzenlenen kampa gittiğini daha sonra ise Aksaray'daki kampa katıldığını dile getirdi.

Fatih Öztürk, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampa da çağrıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Riva kampındayken o dönemde Liverpool ile Chelsea arasında 2019 UEFA Süper Kupa maçı vardı. Bizi davet etmişlerdi, maçtan bir gün önce takımların ısınma antrenmanına gitmiştik, Vodafone Park'taydı. Orada Muhammed Salah, bizim o zamanki teknik direktörümüze, genç milli takımın birinci kalecisini sordu. Kaleye geçtim, penaltı atışı yaptı. Muhammed Salah'ın penaltısını kurtardım, o penaltıdan sonra önüm daha da açıldı. Ondan sonra Urfa'ya döndüm. Geçtiğimiz sene ağustos ayında da bir kamp düzenlendi, 19 yaş altı. Orada da 10 günlük bir süreçte iyi bir performans sergiledim, inşallah önümüzdeki A Milli Takım kampında ben de olurum."

Fatih Öztürk, hem A Milli Takım hem de DEPSAŞ Enerji ile şampiyonluklar yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ise Fatih Öztürk'ün küçük yaşlarda takıma katıldığını ve o süreçten beri kendisini çok geliştirdiğini söyledi.

Fatih'in kendine özgü bir tarzının olduğunu aktaran Bebe, "Biz de onu eğitmek için eksik yönlerine doğru çalıştık. Fatih'in hedefinin milli takım olması gerekiyor. Onun için başka kaleci almadık çünkü sürekli gelişim içerisindeydi. Biz bunu görüyorduk ve yanılmadık. Fatih'in çok iyi yerlere geleceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

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