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Spor

Teniste Türkiye'nin yeni bir numarası Pemra Özgen

Kadınlar dünya sıralamasında 194'üncülüğe yükselen Pemra Özgen, Türk tenisçiler arasında en üst basamakta yer aldı.

Halil Ibrahim Avsar   | 16.07.2019
Teniste Türkiye'nin yeni bir numarası Pemra Özgen

Ankara

Kadınlar dünya sıralamasında 194'üncülüğe yükselen Pemra Özgen, Türk tenisçiler arasında en üst basamakta yer aldı.

Portekiz'de katıldığı turnuvada 17. tekler zaferini elde eden 33 yaşındaki Pemra, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 24 basamak birden tırmandı.

Tek kadınlarda 194. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde eden Pemra, Başak Eraydın'ı geride bırakarak Türk tenisçiler arasında en üst sıraya çıktı. Milli sporcu, 10 yıl sonra Türkiye bir numarası unvanını yeniden elde etti.

İki basamak yükselen Başak Eraydın 207. sıraya yerleşti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay 6 basamak gerileyerek 252'nci, İpek Soylu ise 304. sırada yer aldı.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ise Cem İlkel 259. basamakta bulunuyor.

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