TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 22 Ağustos'ta Açık Su Yüzme Yarışları yapılacak

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, sporcular, Gölcük'te Değirmendere İskelesi'nden başlayarak Donanma Kayıkhanesi'nde sona erecek 1500 metrelik parkurda mücadele edecek.

Sporcular, 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarış kapsamında sabah saatlerinde Donanma Komutanlığı Yelken ve Su Sporları Tesisleri'nde toplanarak numaralandırma ve hazırlık işlemlerini tamamlayacak. Ardından organizasyon tarafından sağlanacak otobüslerle yarışın başlama noktası olan Gölcük Değirmendere İskelesi'ne götürülecek.

Başlangıç alanındaki son bilgilendirmenin ardından yarışa, erkek sporcular saat 10.30'da, kadın sporcular 10.45'te başlayacak.

Lisanslı sporcular katılabilecek

Yarışmaya, 13 yaş üstü kadın ve erkek lisanslı sporcular katılım sağlayabilecek. Etkinlikte yer alabilmek için Türkiye Yüzme, Türkiye Triatlon ve Türkiye Modern Pentatlon federasyonları tarafından verilen 2025-2026 vizeli lisanslara veya ferdi lisansa sahip olma şartı aranacak. Farklı federasyonlara ait lisanslarla yarışmaya katılım sağlanamayacak.

Başvurular 20 Ağustos'ta sona erecek

TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan Açık Su Yüzme Yarışları için başvurular, 20 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'ye kadar organizasyonun resmi internet sitesi "www.teknofest.org" üzerinden yapılabilecek. Yarışa ilişkin kontrol listeleri 21 Ağustos Cuma günü ilan edilecek.

Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni, saat 13.30'da bitiş noktası olan Donanma Kayıkhanesi'nde düzenlenecek.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyanın yanı sıra çeşitli ödüller takdim edilecek. Bu kapsamda birinciye akıllı saat, ikinciye akıllı bileklik, üçüncüye ise su geçirmez kulaklık hediye edilecek.