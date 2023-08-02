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Spor

Tekirdağlı milli yelkenciler U21 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı

Tekirdağlı milli yelkenciler Meriç Erdağlı ve Zülal Alev Erkan, ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Mesut Karaduman  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Tekirdağlı milli yelkenciler U21 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Meriç Erdağlı ve Zülal Alev Erkan, Norveç'te 6-14 Ağustosta düzenlenecek ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor.

Zülal Alev Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için şampiyona sonunda kürsüde yer almak istediğini söyledi.

Şampiyona için her gün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zülal, "Sürekli performansımı artırmaya çalıştım. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ülkemize madalya getirmek istiyorum. Daha önce yelkende 2 kere Balkan şampiyonu oldum, 2 kere dünya beşincisi oldum. Her zaman daha iyisini yapmak istiyorum. Bu motivasyonla da daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum." dedi.

Meriç Erdağlı: "Şampiyonada elimden gelenin en iyisini yapacağım"

ILCA 7 sınıfında yarışacak Meriç Erdağlı da madalya için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Yarışacağı ILCA 7'nin erkeklerin olimpik sınıfı olduğuna dikkati çeken Meriç, "İlk defa bu sınıfta milli takıma girdim. Şampiyonada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha önce ILCA 7 sınıfında yarışmadığım için nerede olabileceğimi tam bilmiyorum. Rakiplerimin performansı hakkında bilgim yok ama onların da benim performansım hakkında bilgisi yok. Umarım güzel sonuçlar alırım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Berk Uzel ise kulüp adına 2 sporcularının milli takımda yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sporcularımız şampiyona öncesi Norveç'te kampa katılacak. Hem denizi hem de rüzgarı tanımak için orada antrenman yapacaklar. Avrupa şampiyonasından umutluyuz. Meriç ve Alev de daha önce katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında beşincilik kazanmıştı. Sporcularımız uygun hava şartlarını ve doğru motivasyonu yakalarsa ülkemize başarıyla döneceklerini temenni ediyoruz."

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