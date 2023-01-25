Dolar
18.81
Euro
20.47
Altın
1,928.21
ETH/USDT
1,546.90
BTC/USDT
22,618.00
BIST 100
5,318.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programında konuşuyor.
logo
Spor

Tekerlekli sandalye basketbol takımının tek kadın sporcusu, şampiyonluk için ter döküyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engellilerspor'un tek kadın sporcusu 49 yaşındaki Selvi Kılcılar, vaktinin çoğunu ikinci ailem dediği kulübünde geçiriyor.

Burak Milli   | 25.01.2023
Tekerlekli sandalye basketbol takımının tek kadın sporcusu, şampiyonluk için ter döküyor Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Selvi Kılcılar, 21 yaşındayken safra kesesi ameliyatının ardından vücudunun enfeksiyon kapması sonucu yatalak kaldı.

Yaklaşık 4 yıl bu şekilde hayatını sürdüren Selvi, omurilik ameliyatı sonrası yüzde 80 engelli olarak tekerlekli sandalye yardımıyla yaşamını sürdürmeye başladı.

Arkadaşının aracılığıyla Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü ile tanışan Selvi Kılcılar, ikinci ailem dediği basketbol takımında tek kadın sporcu olarak 13 yıldır ter döküyor.

Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Basketbolla hayatının değiştiğini belirten Kılcılar, burada aile sıcaklığını bulduğunu anlattı.

Vaktinin çoğunu takım arkadaşlarıyla antrenmanda geçirdiğini dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"İkinci ailem dediğim basketbol benim hayatım oldu. Yatalak geçirdiğim dört yılı unutturdu. Hayata bakış açım değişti. Sağ olsunlar bana çok iyi davrandılar, yani bir prenses imajı verdiler. Birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlıklıydım ve 21 yaşına kadar hiçbir şeyim yoktu. Engelli olacağımı bana söyleseler 'mümkünatı yok' derdim. Engelli oldum, yatalak kalmanın ne olduğu öğrendim. Engelli de olsanız hayat devam ediyor. Mutlu olmayı öğrenmeniz gerekiyor."

Takım arkadaşlarıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısına hazırlandıklarını vurgulayan Selvi Kılcılar, "Arkadaşlarımla başarılı bir takımız. Bu yıl şampiyonluğu istiyoruz." diye konuştu.

"Antrenmana bir defa getirdik takımın parçası haline geldi"

Kulübün idari menajeri Sinan Aslan da Selvi Kılcılar'ı takıma kazandırmak için çok çaba harcadıklarını söyledi.

Selvi'ye basketbol oynamayı teklif ettiklerinde "yapamam" cevabı aldıklarını anlatan Aslan, daha sonra kendisini ikna ederek kulübe getirdiklerini belirtti.

Sporun Selvi'yi rehabilite ettiğinin altını çizen Aslan, şunları kaydetti:

"Selvi, yaşayabileceği en büyük travmalardan birini yaşamıştı. Evlenmeyi bekleyen bir gençken engelli oluşu onu baya bir tramvaya sokmuştu. Antrenmana bir defa getirdik ve Selvi takımımızın 13 yıldır bir parçası haline geldi. Hem takımımıza verim sağladı hem de hayata bakış açısı değişti. Selvi'ye hastalığını unutturduk diyebilirim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzu "Ela" Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le görüştü
Yeraltı su seviyesindeki azalma suyun nehirlere taşınmasını engelliyor
Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi
İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor

Benzer haberler

LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers farklı mağlup oldu

LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers farklı mağlup oldu

Tekerlekli sandalye basketbol takımının tek kadın sporcusu, şampiyonluk için ter döküyor

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak
Los Angeles Lakers, Rui Hachimura'yı kadrosuna kattı

Los Angeles Lakers, Rui Hachimura'yı kadrosuna kattı
Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets'ın 13 maçlık yenilgi serisi sona erdi

Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets'ın 13 maçlık yenilgi serisi sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet