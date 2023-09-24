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Spor

TBMM Futbol Takımı, Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Turnuvası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı, ikinci oldu.

Mehmet Serkan Eruysal  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
TBMM Futbol Takımı, Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

Bükreş

Heyetin başkanlığını AK Parti 25. dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı'nın yaptığı, AK Parti'den Ahmet Salih Dal ve Mustafa Köse, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, 27. dönem milletvekilleri Ahmet Özdemir, Fehmi Küpçü, Osman Ören, Sait Kirazoğlu, Salih Cora, Selim Gültekin, Tamer Dağlı, 26. dönem milletvekilleri Ali Sarıkaya ve Oktay Çanak, 24. dönem Milletvekili Fahrettin Poyraz, 23. dönem Milletvekili Zekeriya Aslan ve CHP'den Ahmet Kaya'nın yer aldığı TBMM Futbol Takımı, turnuvada birinci olan Romanya ile berabere kalarak puanlama sistemine göre namağlup şekilde ikinci oldu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ın başlama vuruşunu yaptığı final maçını izlemeye gelen Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri ve velileri de tribünden destek verdi.

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