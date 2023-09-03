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Spor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Seval Ocak  | 03.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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