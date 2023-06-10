Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,837.50
BTC/USDT
26,506.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde karşılaşacak olan Manchester City ve Inter takımlarının taraftarları Atatürk Olimpiyat Stadına giriş yapıyor
logo
Spor

TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi.

Emre Doğan  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamada, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübe para cezası uygulandığı belirtildi.

Salon ile seyirci olaylarının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Anadolu Efes'in 60 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 37 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'na ise sportmenliğe aykırı açıklamaları ile hareketi nedeniyle toplam 40 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın da 65 bin 917 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesinin konut projesinde "imalat hatası" belirlenen bölüm yıkılacak
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Türkçe paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü
Van'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile telefonda görüştü

Benzer haberler

TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'inde Anadolu Efes ilk finalist oldu

Fenerbahçe'den Anadolu Efes maçının hakem yönetimine tepki

Anadolu Efes, seride durumu 1-1'e getirdi

Anadolu Efes, seride durumu 1-1'e getirdi
Darüşşafaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Darüşşafaka yarın Anadolu Efes'i konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet