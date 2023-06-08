Dolar
23.38
Euro
25.19
Altın
1,968.05
ETH/USDT
1,856.30
BTC/USDT
26,591.00
BIST 100
5,503.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının hakemlerini dinlendirme kararı aldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde dün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan üçüncü maçın hakemlerine sezon sonuna kadar görev vermeyecek.

Mehmet Fatih Duman  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının hakemlerini dinlendirme kararı aldı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu, dün oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı aldı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında TBF Asbaşkanı Kemal Dinçer, "Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulundan sorumlu asbaşkan sıfatıyla, herhangi bir şekilde art niyet bulunmadığından emin olmama karşın, şahsımı üzmüştür. Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Dinçer, "Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off yarı final eşleşmesinde hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Diyarbakır annelerinden Zeliha Yaşar: Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Benzer haberler

TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının hakemlerini dinlendirme kararı aldı

TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının hakemlerini dinlendirme kararı aldı

Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi

Fenerbahçe'den Anadolu Efes maçının hakem yönetimine tepki

NBA'de Suns'ı Vogel çalıştıracak

NBA'de Suns'ı Vogel çalıştıracak
Pınar Karşıyaka, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Türk Telekom'u ağırlayacak

Pınar Karşıyaka, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Türk Telekom'u ağırlayacak
Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi

Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet