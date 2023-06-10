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Spor

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirildi

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yapıldı.

Ömer Ürer  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirildi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce Valiliği, Düzce ve Çilimli belediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği koşu, yaklaşık 700 sporcunun katımıyla tarihi Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay'ın startını verdiği 20 kilometrelik "İpekyolu", 13 kilometrelik "Su Kemeri" ve 5 kilometrelik "Atlı Kapı" adı verilen parkurlarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, koşuda dünya derecesi olan sporcuların da yer aldığını belirterek, "Üç parkur belirledik. Düzce'mizin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile doğa uyumunu, Tarihi İpek Yolu koşusunda buluşturduk." dedi.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

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