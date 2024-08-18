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Spor

"Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde 110 sporcu uçuş yaptı

Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

Atahan Gezer, Sergen Sezgin  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
"Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde 110 sporcu uçuş yaptı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bilecik

Etkinliğin ilk gününde dün, sabah saatlerinde 110 yamaç paraşütçüsü ile Vezirhan Belde Parkı'nda bir araya gelen Şenoğlu, ardından sporcularla etkinliğin yapıldığı Gölpazarı ilçesi Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket etti.

Burada gösteri uçuşu gerçekleştiren Şenoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün organizasyona büyük desteği olduğunu vurgulayan Şenoğlu, şöyle devam etti:

"Önceden Eskişehir, Sakarya gibi noktalarda uçuş yapmıştım ancak Meryem Dağı, ilk defa tecrübe ettiğim bir bölge oldu. Burası, Marmara Bölgesi'nde çok güzel bir lokasyon. Hem yol hem de ulaşım olarak uygun bir nokta. 550 metrelik bir tepedeyiz, karşımızda bizi göl manzarası karşılıyor."

"Bu spor, benim için tutkuya dönüştü"

Şenoğlu, pilot refakatinde katıldığı ilk tandem (ikili) uçuşunun ardından bu sporu yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Uçuş için gerekli lisanslara sahip olduğunu anlatan Şenoğlu, "Şu an orta seviye yamaç paraşütü pilotuyum. Bu spor, benim için tutkuya dönüştü. Birçok sporu denedim ancak yamaç paraşütü, vazgeçemediğim bir alan oldu. Kendimi ilerletmek için de elimden geleni yapıyorum." dedi.

Şenoğlu, çevresindekilerin yamaç paraşütüyle ilgilendiğini duyduklarında şaşırdıklarını kaydetti.

Görev yaptığı yerlerde havacılığa büyük önem verdiğini ifade eden Şenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yamaç paraşütünün rahatlatıcı bir etkisi oluyor. Gökyüzünde kendimi dahi unutuyorum. Orası benim için her şeyin bittiği nokta oluyor. İnsanın aklında dert tasa kalmıyor. Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu da yamaç paraşütü pilotuydu. Kendisi bana bu anlamda örnek oldu. Ekstrem sporlara hevesimin olması beni mutlu ediyor."

Etkinlik, bugünkü programın ardından sona erecek.

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