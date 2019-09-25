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Spor

Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan AA'ya ziyaret

Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ve Süleyman Atlı ile milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

Musa Samur   | 25.09.2019
Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan AA'ya ziyaret

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı kabul etti.

Genel Müdür Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Kazakistan'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya elde eden Süleyman Atlı ile milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ı ağırladı.

Kazancı, kabulde, milli sporcuların elde ettiği başarılar nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Milli güreşçilerin olimpiyat oyunlarına katılım kotası aldığını hatırlatan Kazancı, Türkiye'nin güreş branşında başarılı olduğunu belirterek milli sporcuların Tokyo 2020'de de Türkiye'yi daha da mutlu edeceğine inandığını dile getirdi.

Ziyarette ayrıca Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Abdullah Çakmar, Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Spor Haberleri Editörlüğü'nde pasta kesti.

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