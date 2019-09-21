Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
logo
Spor

Taha Akgül altın madalya için mindere çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül final maçına çıkacak.

21.09.2019
Taha Akgül altın madalya için mindere çıkacak

Nur Sultan

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

CANLI izlemek için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Taha Akgül altın madalya için mindere çıkacak

Taha Akgül altın madalya için mindere çıkacak

Süleyman Atlı dünya ikincisi

Taha Akgül finalde

Taha Akgül olimpiyat vizesi aldı

Taha Akgül olimpiyat vizesi aldı
Süleyman Atlı finale yükseldi

Süleyman Atlı finale yükseldi
Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama