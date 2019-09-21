Taha Akgül altın madalya için mindere çıkacak
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül final maçına çıkacak.
Nur Sultan
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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