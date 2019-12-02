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Spor

Süper Lig'in lideri Sivasspor kupa maçına hazır

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Serhat Zafer   | 02.12.2019
Süper Lig'in lideri Sivasspor kupa maçına hazır

Sivas

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oynayan ve pas çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

Esenler Erokspor ve Demir Grup Sivasspor yarın saat 18.30'da Esenler Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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