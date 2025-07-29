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Spor

Sümeyye Sude Öztunç'tan Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda gümüş madalya

Paralimpik milli yüzücüsü Sümeyye Sude Öztunç, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Emrah Oktay  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Sümeyye Sude Öztunç'tan Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda gümüş madalya

İstanbul

İstanbul'daki Cebeci Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü yüzücüsü Sümeyye Sude Öztunç, ikinci oldu.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Milli takım adına yarışan başarılı sporcu, hem ülkesini hem de kulübünü gururlandırarak bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırdı. Sümeyye Sude Öztunç’un elde ettiği bu derece, özel bireylerin sporda gösterdiği gücü ve kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ümraniye Belediyesi olarak sporun her alanında genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor, Sümeyye Sude Öztunç'u bu değerli başarısından dolayı gönülden tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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