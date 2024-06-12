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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'da taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
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Spor

Sümeyra'nın hedefi, "erkek sporu diyenlere inat" dünya şampiyonluğu

Bilek güreşinde 2 yılda önemli başarılar kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Sümeyra Dağlı, "Erkek sporu, yapamazsın." diyen arkadaşlarına "inat" başladığı branşında dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

İbrahim Özcan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Sümeyra'nın hedefi, "erkek sporu diyenlere inat" dünya şampiyonluğu Fotoğraf: İbrahim Özcan / AA

Kilis

Kilis'te beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik'in tavsiyesi üzerine 14 yaşında bilek güreşine yönelen ve 2 yıllık spor hayatına önemli başarılar sığdıran Sümeyra, AA muhabirine yaptığı açıklamada Moldova'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı kategoride sol kolda Avrupa şampiyonu, sağ kolda ise Avrupa ikinciliği elde eden 10'uncu sınıf öğrencisi Sümeyra'nın iki tane de Türkiye şampiyonluğu var.

Arkadaşlarının sözleri hırslandırdı

Sümeyra Dağlı, 2022 yılında başladığı bilek güreşinde bölge şampiyonasında üçüncü olduğu sol kolda bir yıl sonra Türkiye birinciliği, sağ kolda da ikincilik elde ettiğini dile getirdi.

Bilek güreşi sporunu giderek daha çok sevdiğini ifade eden Sümeyra, "Bilek güreşi hakkında çok bilgim yoktu. Arkadaşlarımın 'Bu erkek sporu, sen yapamazsın.' demeleri beni daha da hırslandırdı. Onlara inat çalışıp bu alanda başarılar elde ettim." dedi.

Hedefinin 18-25 Ağustos'ta Moldova'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak olduğunu anlatan Sümeyra, "İnşallah birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik ise Sümeyra'nın bilek güreşinde kısa sürede büyük başarı kazandığını vurguladı.

Sümeyra'nın azimli, çalşkan bir sporcu olduğuna dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2 yılda Avrupa şampiyonu oldu. Hedefimiz Moldova'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlanıp birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutmak. 2 yıldır bilek güreşinde sporcu yetiştiriyorum, sporculardan 5'i Türkiye şampiyonu, 1 sporcu da Avrupa şampiyonu oldu."

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