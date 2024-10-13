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Spor

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Saranda şehrinde düzenlenen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası'nda belgesel ve film kategorisinde Sualtı Görüntüleme Milli Takımı sporcularından Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat ise modelsiz geniş açı kategorisinde bronz, akıllı cihaz ve modelli geniş açı kategorisinde ise gümüş madalya elde etti.

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