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Spor

Su altı fotoğrafçılığında dünya şampiyonluğu

Türk Milli Takımı, 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf Şampiyonası'nda tema kategorisinde şampiyon oldu.

Ercan Doğan   | 24.09.2019
Su altı fotoğrafçılığında dünya şampiyonluğu

İstanbul

İspanya’da gerçekleştirilen 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf Şampiyonası’nda Türkiye, tema kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Tenerife Adası açıklarında yapılan 17. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Su Altı Fotoğraf Dünya Şampiyonası; balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Atlas Okyanusu’nda, TSSF Su Altı Fotoğrafı Milli Takımı’ndan Taner Atılgan-Çağlar Atılgan’ın çektiği fotoğraf, tema kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

TSSF Başkanı Şahin Özen, dünya şampiyonu olan millileri yürekten kutladığını belirterek, "2017’deki dünya şampiyonluğu başarısını ve mutluluğunu tekrar ülkemize yaşattıkları için Su Altı Fotoğrafı Milli Takımı’mızın her bir fotoğrafçısına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Su altı sporlarında artık Türkiye, bir dünya markası oldu. Girdiğimiz her uluslararası yarışmadan madalya ile dönüyoruz. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyuz. Bizleri desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’müze ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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