Dolar
19.58
Euro
21.38
Altın
2,026.73
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,643.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na katılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da “Doğu ve Güneydoğulu İş İnsanları ve Kanaat Önderleri ile Buluşma” programında konuşuyor.
logo
Spor

Sportif analiz ve test laboratuvarı Sivas'ta açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen, farklı branşlarda milli takımlara da hizmet verecek sportif analiz ve test laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Göksel Cüneyt İğde  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Sportif analiz ve test laboratuvarı Sivas'ta açıldı Kaynak: socios.com

Sivas

Spor Bilimleri Fakültesi Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda kurulan laboratuvarın açılışını, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yaptı.

Açılışın ardından tesisi gezen Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, laboratuvarın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezinin (CÜBAP) desteğiyle kurulduğuna dikkati çekerek, "Şu an içinde bulunduğumuz laboratuvar; sportif analiz ve test laboratuvarı. CÜBAP tarafından desteklenerek 3,5 milyon liraya aldığımız cihazlar sayesinde hem şehrimizden hem de bölgemizden gelen sporcularımızın testleri, analizleri burada yapılacak." dedi.

Yıldız, laboratuvarın hem Sivas hem de bölge için önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, "Burada birkaç eski cihaz vardı ama onlar da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından verilmişti. Burada çok önemli cihazlar var. Hem öğrencilerimize hem de sporla uğraşan herkese testler, analizler yapabileceğiz. Şehrimize, bölgemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kentte kayak başta olmak üzere çeşitli spor branşlarında düzenlenecek hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda milli takım düzeyinde analiz ve testlerin burada yapılabileceğini kaydeden Yıldız, üniversite öğrencilerinin antrenörlük eğitimlerinde laboratuvarın oldukça faydalı olacağını vurguladı.

Alim Yıldız, son teknolojik cihazlarla donatılan laboratuvarın, bölgenin en kapsamlıları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim temennimiz tahıl anlaşmasının uzatılması
RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu
Kadıköy'de devrilen vinç, inşaat alanında hasara neden oldu
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alınacak

Benzer haberler

Sportif analiz ve test laboratuvarı Sivas'ta açıldı

Sportif analiz ve test laboratuvarı Sivas'ta açıldı

Halterde Kovid-19 salgını sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

Sivas'taki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor

Giresun-Sivas güzergahındaki Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı

Giresun-Sivas güzergahındaki Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki ücretsiz biletler tükendi

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki ücretsiz biletler tükendi
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet