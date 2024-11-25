Sporda haftanın özet

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
⚽️ A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti— AA SPOR (@aa_spor) November 25, 2024
🎾 Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, kortlara veda etti
🏀 A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri'nde konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi
🟢 Sporda haftanın özeti👇 pic.twitter.com/H8pHIcIguj