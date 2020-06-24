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Spor

Spor Müşavirliğine atanan Rıza Kayaalp'e tebrik

Türkiye Güreş Federasyonu, Spor Müşavirliğine atanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Musa Samur   | 24.06.2020
Spor Müşavirliğine atanan Rıza Kayaalp'e tebrik

Ankara

Federasyonun açıklamasında olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliğine atamasının" Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada "9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Türk güreşinin yaşayan efsanesi Rıza Kayaalp'i yeni görevinden dolayı kutluyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan ve 30 yaşını doldurmuş sporcular, spor müşaviri atanabiliyor. İlgili kanun, 2001 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.


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Spor Müşavirliğine atanan Rıza Kayaalp'e tebrik

Spor Müşavirliğine atanan Rıza Kayaalp'e tebrik