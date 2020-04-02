Spor kulüplerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Spor kulüpleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destekte bulundu.
Antalya
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşadığı hatırlatıldı.
Bu zorlu günlerde dayanışma olgusunun üst seviyeye çıktığı belirtilen açıklamada, "Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi olarak bizler de üzerimize düşen görevin farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarlılık göstererek Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de 500 bin lira katkıda bulunduk. Bir spor kulübü olarak Antalya'daki herkesi gücü ölçüsünde kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek verdiğini açıkladı.
Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin lira katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.