Spor federasyonlarından "19 Mayıs" mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF internet sitesinden yayımlanan mesajda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs'ın esarete asla boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin istiklal ve istikbali için canını hiçe sayan aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; hiçbir gücün iradesine pranga vuramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan ederek de geleceğimizin teminatı ve umudumuz gençliğe olan güvenini göstermiştir. Tarihe altın harflerle yazılan bağımsızlık destanımızın temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”

TBF Başkanı Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün hala milletimizin ortak inancı ve kararlılığıyla yanmaya devam ediyor. 19 Mayıs; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, umudun ve geleceğe verilen en güçlü mesajın adıdır. Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimiz; bugün bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıma kararlılığıyla geleceğimizi şekillendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği önemin Türk sporunun her alanında yol göstermeye devam ettiğinin altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İki gün önce Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde dörtlü finallerini oynadığımız Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde sahaya çıkan genç sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve rekabet ruhu; 19 Mayıs'ın gençliğe emanet edilen vizyonunun sahadaki en anlamlı yansımalarından biridir. TBF Basketbol Spor Lisemiz, altyapı organizasyonlarımız ve gençlerimizi sporla buluşturan projelerimizle; sadece başarılı sporcular değil, ülkesine değer katan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ay-yıldızlı formayı gelecekte gururla taşıyacak sporcularımızın aynı çatı altında eğitim aldığı, geliştiği ve hayallerinin peşinden koştuğu bu yapıların Türk basketbolunun geleceği adına büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutluyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonunun paylaşımında da, "Cesaretin, umudun ve bağımsızlığa atılan ilk adımın izinde; gençliğin gücü ve inancıyla daima ileriye yürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonu yayımladığı videolu mesajında, "1919'da bir umutla başlayan yolculuk… Bugün aynı inanç, aynı kararlılık ve cesaretle hentbol salonlarında vücut buluyor. 20 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Erkek 18 Yaş Altı Milli Takımımız, 25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası bileti alan Kadın 20 Yaş Altı Milli Takımımız, kararlı bir şekilde atılan adımların ilk meyveleri. Çünkü biz biliyoruz gençlerine inanan bir ülkenin, kazanılacak daha nice zaferi vardır. Bugün 19 Mayıs'ın ışığında, azimle yürümeye devam ediyoruz. Kazanılacak daha nice zaferimiz var! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu, "19 Mayıs, cesaretin, umudun ve gençliğe duyulan inancın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde, sporun birleştirici gücüyle geleceğe daha güçlü kulaç atıyoruz. Başta genç sporcularımız olmak üzere, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu

Türkiye Atıcılık Federasyonu ise "19 Mayıs 1919, sadece bir tarih değil; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en kararlı adım, gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan edilen bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz." paylaşımını yaptı.

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu da "Cesaretle atılan ilk adımdan aldığımız ilhamla, sporun disiplini ve gençliğimizin inancını birleştirerek daima daha yükseği, daha ileriyi hedefliyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kulama açıklamaları yaptı.